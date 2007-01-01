Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное Dungeon, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Dungeon, черный
9 оценок
39 790
Кресло офисное Dungeon, черный - фото 1Кресло офисное Dungeon, черный - фото 2Кресло офисное Dungeon, черный - фото 3Кресло офисное Dungeon, черный - фото 4Кресло офисное Dungeon, черный - фото 5Кресло офисное Dungeon, черный - фото 6Кресло офисное Dungeon, черный - фото 7Кресло офисное Dungeon, черный - фото 8
NEW

Кресло офисное Dungeon, черный

Артикул: CH-083-877
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина720 мм
  • Высота1170/1260 мм
  • Ширина сиденья545 мм
  • Глубина сиденья500 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Просторные габариты, повышенная нагрузка, пружинный блок и "воздушная" набивка выводят понятие "премиум" на новый уровень!

Кресло рассчитанно на нагрузку до 250 кг! Справиться с этой задачей помогают усиленный механизм качания с толщиной металла до 4,5 мм, прочный газпатрон высшего 4-го класса с увеличенным диаметром цилиндра - 7 см, массивный каркас из фанеры толщиной 16 мм, надежные и прочные металлическое подлокотники и основание.
Обивка кресла выполнена из рециклированной кожи - современного материала, созданного из измельченных частиц натуральной кожи. По эластичности и прочности рециклированная кожа максимально близка к натуральной. Материал хорошо пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Рециклированная кожа износоустойчива - кресло способно сохранять привлекательный внешний вид длительное время.
В сиденье кресла встроен пружинный блок - конструкция из стальных независимых пружин, предназначенная для лучшей амортизации. Благодаря пружинным блокам мягкая мебель «не проседает» в процессе эксплуатации, комфортна и функциональна.
Набивка выполнена из нескольких слоев поролона - более плотный в основе с "воздушным" слоем сверху. Такое решение позволило сделать кресло более мягким по сравнению с обычными моделями.
Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Премиальный дизайн кресла подчёркнут качественные хромированные детали.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Высота1170/1260 мм
  • Ширина сиденья545 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья550/640 мм
  • Материалметалл, хромированный металл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки34.54 кг
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

