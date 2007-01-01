Характеристики товара
Описание
Просторные габариты, повышенная нагрузка, пружинный блок и "воздушная" набивка выводят понятие "премиум" на новый уровень!
Кресло рассчитанно на нагрузку до 250 кг! Справиться с этой задачей помогают усиленный механизм качания с толщиной металла до 4,5 мм, прочный газпатрон высшего 4-го класса с увеличенным диаметром цилиндра - 7 см, массивный каркас из фанеры толщиной 16 мм, надежные и прочные металлическое подлокотники и основание.
Обивка кресла выполнена из рециклированной кожи - современного материала, созданного из измельченных частиц натуральной кожи. По эластичности и прочности рециклированная кожа максимально близка к натуральной. Материал хорошо пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Рециклированная кожа износоустойчива - кресло способно сохранять привлекательный внешний вид длительное время.
В сиденье кресла встроен пружинный блок - конструкция из стальных независимых пружин, предназначенная для лучшей амортизации. Благодаря пружинным блокам мягкая мебель «не проседает» в процессе эксплуатации, комфортна и функциональна.
Набивка выполнена из нескольких слоев поролона - более плотный в основе с "воздушным" слоем сверху. Такое решение позволило сделать кресло более мягким по сравнению с обычными моделями.
Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Премиальный дизайн кресла подчёркнут качественные хромированные детали.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина720 мм
- Высота1170/1260 мм
- Ширина сиденья545 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья550/640 мм
- Материалметалл, хромированный металл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Вес упаковки34.54 кг
- Объём упаковки0.30 м3
- Изделия стопируютсяНет