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Кресло офисное Вали C

Артикул: CH-051-469
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подлокотники - пластиковые, регулируемые. Механизм качания с возможностью фиксации в рабочем положении.

Возможные цвета исполнения: Серый, Черный

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
Ткань С, термоклешированиеЭкокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0007 черный, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01 серая ), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Кожзам TERRA PVC черный
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Основные характеристики

  • Максимальная нагрузка120 кг
  • ОбивкаТкань С, термоклеширование
  • Наполнительпоролон
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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