Кресло College H-935L-2/Beige

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Кресло College H-935L-2/Beige

4.9
8 390 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Кресло College H-935L-2/Brown
Кресло College H-935L-2/Brown
Следующий Кресло College H-8078F-5/Black
Кресло College H-8078F-5/Black

Характеристики товара

Описание

Конструкция:
Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
Крестовина металлическая хромированная
Подлокотники выполнены из ударопрочного экологически чистого пластика с хромированными вставками
Материал обивки: износоустойчивый акрил со вставками из кожи с полиуретановым покрытием

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обивка Износоустойчивый акрил со вставками из кожи с полиуретановым покрытием
Подлокотники Ударопрочный пластик с хромированными вставками
Механизм качания Топ-ган
Крестовина Хромированный металл
Ролики Стандарт BIFMA 5,1;Нейлон
Цвет Бежевый
Максимальная нагрузка 120 кг
Размеры кресла 59x59x115 см
Высота спинки 63 см
Высота от пола до сиденья 44-52 см
Ширина сиденья 47 см
Глубина сиденья 54 см
Габариты коробки 64x28x60 см
Объем коробки 0,1
Высота кресла 107-115 см

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневаяНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
2 560
Оптовая цена
6

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая

Стул Хит 25мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
2 050
Оптовая цена
13

Стул Хит 25мм - кожзам

Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
9

Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый

Стул Кьявари дерево белый, ореховая патинаНастоящее фото товара Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина, произведённого компанией ChiedoCover
4 69010
5 190 ₽Оптовая цена
13Хит

Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый. Плотный поролон, произведённого компанией ChiedoCover
1 9905
2 090 ₽Оптовая цена
15

Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый. Плотный поролон

В наличии 1 шт.
Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
4 000
Оптовая цена
6

Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная

Настоящее фото товара Стул Текс, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
15

Стул Текс, белый

Другие товары из раздела

Кресло College H-8078F-5/BrownНастоящее фото товара Кресло College H-8078F-5/Brown, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена
15

Кресло College H-8078F-5/Brown

Кресло College H-8078F-5/BeigeНастоящее фото товара Кресло College H-8078F-5/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена
9

Кресло College H-8078F-5/Beige

Настоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-B Brown, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
7

Кресло College CLG-617 LXH-B Brown

Кресло College CLG-617 LXH-B BeigeНастоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-B Beige, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
15

Кресло College CLG-617 LXH-B Beige

Кресло College CLG-617 LXH-B BlackНастоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-B Black, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
9

Кресло College CLG-617 LXH-B Black

Кресло АльфаНастоящее фото товара Кресло Альфа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
13

Кресло Альфа

Кресло КомфортНастоящее фото товара Кресло Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
14

Кресло Комфорт