Характеристики товара
Описание
Конструкция:
Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
Крестовина металлическая хромированная
Подлокотники выполнены из ударопрочного экологически чистого пластика с хромированными вставками
Материал обивки: износоустойчивый акрил со вставками из кожи с полиуретановым покрытием
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обивка Износоустойчивый акрил со вставками из кожи с полиуретановым покрытием
Подлокотники Ударопрочный пластик с хромированными вставками
Механизм качания Топ-ган
Крестовина Хромированный металл
Ролики Стандарт BIFMA 5,1;Нейлон
Цвет Бежевый
Максимальная нагрузка 120 кг
Размеры кресла 59x59x115 см
Высота спинки 63 см
Высота от пола до сиденья 44-52 см
Ширина сиденья 47 см
Глубина сиденья 54 см
Габариты коробки 64x28x60 см
Объем коробки 0,1
Высота кресла 107-115 см
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Обивкаизносоустойчивый акрил
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет