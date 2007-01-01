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Настоящее фото товара Кресло College H-935L-2/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло College H-935L-2/Beige
66 оценок
10 290
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Кресло College H-935L-2/Beige - фото 1Кресло College H-935L-2/Beige - фото 2

Кресло College H-935L-2/Beige

Артикул: CH-022-851
66 оценок
Основные характеристики
  • Обивкаизносоустойчивый акрил
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Конструкция:
Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
Крестовина металлическая хромированная
Подлокотники выполнены из ударопрочного экологически чистого пластика с хромированными вставками
Материал обивки: износоустойчивый акрил со вставками из кожи с полиуретановым покрытием

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обивка Износоустойчивый акрил со вставками из кожи с полиуретановым покрытием
Подлокотники Ударопрочный пластик с хромированными вставками
Механизм качания Топ-ган
Крестовина Хромированный металл
Ролики Стандарт BIFMA 5,1;Нейлон
Цвет Бежевый
Максимальная нагрузка 120 кг
Размеры кресла 59x59x115 см
Высота спинки 63 см
Высота от пола до сиденья 44-52 см
Ширина сиденья 47 см
Глубина сиденья 54 см
Габариты коробки 64x28x60 см
Объем коробки 0,1
Высота кресла 107-115 см

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Обивкаизносоустойчивый акрил

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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