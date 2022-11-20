Конструкция:
Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
Крестовина металлическая хромированная
Подлокотники выполнены из ударопрочного экологически чистого пластика с хромированными вставками
Материал обивки: износоустойчивый акрил со вставками из кожи с полиуретановым покрытием
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обивка Износоустойчивый акрил со вставками из кожи с полиуретановым покрытием
Подлокотники Ударопрочный пластик с хромированными вставками
Механизм качания Топ-ган
Крестовина Хромированный металл
Ролики Стандарт BIFMA 5,1;Нейлон
Цвет Бежевый
Максимальная нагрузка 120 кг
Размеры кресла 59x59x115 см
Высота спинки 63 см
Высота от пола до сиденья 44-52 см
Ширина сиденья 47 см
Глубина сиденья 54 см
Габариты коробки 64x28x60 см
Объем коробки 0,1
Высота кресла 107-115 см
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Хит 25мм - кожзам
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый
Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина
Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый. Плотный поролон
Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная
Стул Текс, белый
Кресло College H-8078F-5/Brown
Кресло College H-8078F-5/Beige
Кресло College CLG-617 LXH-B Brown
Кресло College CLG-617 LXH-B Beige
Кресло College CLG-617 LXH-B Black
Кресло Альфа
Кресло Комфорт