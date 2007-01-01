Характеристики товара
Описание
Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
Крестовина: металлическая хромированная
Подлокотники выполнены из ударопрочного экологически чистого пластика с хромированными вставками
Материал обивки: износоустойчивый акрил со вставками из кожи с полиуретановым покрытием
Подлокотники Ударопрочный пластик с хромированными вставками
Механизм качания: Топ-ган
Крестовина: Хромированный металл
Ролики Стандарт BIFMA 5,1;Нейлон
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина590 мм
- Высота1070/1150 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья540 мм
- Высота до сиденья440/520 мм
- Высота спинки630 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветкоричневый
- Обивкаизносоустойчивый акрил
Параметры упаковки
- Ширина упаковки640 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки280 мм
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет