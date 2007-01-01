Характеристики товара
Описание
Кресло руководителя ТопЧеирс Боув создано для тех, кто ценит высокий уровень
комфорта и представительный внешний вид. Продуманная форма сиденья и спинки
обеспечивает удобную посадку и надежную поддержку спины, что особенно важно
при длительной работе за столом. Мягкие подлокотники способствуют
расслабленному положению рук и повышают общий комфорт. Обивка выполнена из
экокожи — практичного и эстетичного материала. Экокожа приятна на ощупь,
легко очищается от загрязнений и устойчива к износу. Она сохраняет аккуратный
внешний вид даже при интенсивной эксплуатации и придает креслу солидный,
презентабельный характер. Металлическая крестовина обеспечивает устойчивость
и прочность конструкции, рассчитанной на нагрузку до 130 кг. Кресло
отличается надежностью и долговечностью, что делает его отличным выбором для
ежедневного использования в офисе или домашнем кабинете. Механизм качания
мультиблок позволяет свободно раскачиваться, фиксировать кресло в нескольких
положениях и настраивать его под индивидуальные предпочтения. Это помогает
снизить напряжение в спине и повышает комфорт в течение рабочего дня.
Нейлоновые ролики обеспечивают плавное и бесшумное перемещение кресла. Они
отличаются высокой износостойкостью и бережно относятся к напольным
покрытиям, позволяя легко передвигаться по рабочему пространству. Шоколадный
цвет обивки в сочетании с черным каркасом подчеркивает статусность и
элегантность ТопЧеирс Боув. Кресло гармонично вписывается в интерьер дома или
офиса, сочетая в себе комфорт, функциональность и современный деловой стиль.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина700 мм
- Высота1235 мм
- Ширина сиденья590 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья440/520 мм
- Вес20 кг
- Максимальная нагрузка130 кг
- Цветкоричневый
- Обивкаэкокожа
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1040 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Вес упаковки22.50 кг
- Объём упаковки0.41 м3
- Габариты упаковки для логистики1040
- Изделия стопируютсяНет