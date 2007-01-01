Характеристики товара
Описание
Яркое кресло с широким сиденьем и удобной эргономичной спинкой, декорированной строчкой в виде ромбов. Высокопрочная обивка из велюра. Металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина560 мм
- Высота860 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Вес6.75 кг
- Максимальная нагрузкадо 120 кг кг
- Материалвелюр, металл
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет