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Кресло Carlos, коричневый, велюр

Артикул: CH-076-284
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Яркое кресло с широким сиденьем и удобной эргономичной спинкой, декорированной строчкой в виде ромбов. Высокопрочная обивка из велюра. Металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота860 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Вес6.75 кг
  • Максимальная нагрузкадо 120 кг кг
  • Материалвелюр, металл
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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