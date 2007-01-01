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Настоящее фото товара Кресло Полимер, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Полимер, светло-серый
15 оценок
20 590
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Кресло Полимер, светло-серый

Артикул: CH-087-425
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина850 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота820 мм
  • Материалдуб, фанера, ткань, ЛДСП, массив, пенополиуретан
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Главная «изюминка» этой модели — контрастная вставка на боковой части спинки и необычной формы ножки. В отличие от однотонного мягкого сиденья и верхней части спинки, боковая панель украшена динамичным геометрическим узором в природных тонах. Этот элемент не только оживляет монохромную гамму, но и служит визуальной «подписью» дизайна.Почему кресло привлечет ваше внимание?Эргономичная посадка. Изогнутая форма спинки и подлокотников создает эффект «объятия», поддерживая спину и позволяя расслабиться.

Тактильный комфорт. Обивка выполнена из фактурной ткани светлого оттенка (напоминает букле или плотный велюр), которая приятна на ощупь и добавляет интерьеру уюта.
Визуальная легкость. Деревянные ножки, расставленные под углом, создают устойчивую, но при этом невесомую конструкцию. Натуральное дерево в отделке добавляет тепла и гармонирует с природными мотивами в принте.
Универсальность. Модель не перегружена деталями, поэтому легко впишется как в светлую минималистичную гостиную, так и в более насыщенное пространство.
Ключевые характеристики:Тип конструкции: мягкое кресло с изогнутой спинкой и подлокотниками.
Обивка: фактурная ткань светлого оттенка (букле/велюр).
Декор: контрастная геометрическая вставка на боковой части спинки.
Каркас и ножки: натуральное дерево, угловое расположение ножек для устойчивости.
Стиль: скандинавский, современная классика.
Особенности: акцент на боковой панели, глубокая посадка, плавные линии.
Идеально подойдёт для:уютных гостиных и зон отдыха у окна;
интерьеров в светлых, пастельных тонах;
современных квартир-студий, где важна компактность и стиль;
тех, кто ищет баланс между комфортом и выразительным дизайном;
оформления кабинета или уголка для чтения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина850 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота820 мм
  • Материалдуб, фанера, ткань, ЛДСП, массив, пенополиуретан
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсветло-серый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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