Характеристики товара
Описание
Главная «изюминка» этой модели — контрастная вставка на боковой части спинки и необычной формы ножки. В отличие от однотонного мягкого сиденья и верхней части спинки, боковая панель украшена динамичным геометрическим узором в природных тонах. Этот элемент не только оживляет монохромную гамму, но и служит визуальной «подписью» дизайна.Почему кресло привлечет ваше внимание?Эргономичная посадка. Изогнутая форма спинки и подлокотников создает эффект «объятия», поддерживая спину и позволяя расслабиться.
Тактильный комфорт. Обивка выполнена из фактурной ткани светлого оттенка (напоминает букле или плотный велюр), которая приятна на ощупь и добавляет интерьеру уюта.
Визуальная легкость. Деревянные ножки, расставленные под углом, создают устойчивую, но при этом невесомую конструкцию. Натуральное дерево в отделке добавляет тепла и гармонирует с природными мотивами в принте.
Универсальность. Модель не перегружена деталями, поэтому легко впишется как в светлую минималистичную гостиную, так и в более насыщенное пространство.
Ключевые характеристики:Тип конструкции: мягкое кресло с изогнутой спинкой и подлокотниками.
Обивка: фактурная ткань светлого оттенка (букле/велюр).
Декор: контрастная геометрическая вставка на боковой части спинки.
Каркас и ножки: натуральное дерево, угловое расположение ножек для устойчивости.
Стиль: скандинавский, современная классика.
Особенности: акцент на боковой панели, глубокая посадка, плавные линии.
Идеально подойдёт для:уютных гостиных и зон отдыха у окна;
интерьеров в светлых, пастельных тонах;
современных квартир-студий, где важна компактность и стиль;
тех, кто ищет баланс между комфортом и выразительным дизайном;
оформления кабинета или уголка для чтения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина850 мм
- Глубина730 мм
- Высота820 мм
- Материалдуб, фанера, ткань, ЛДСП, массив, пенополиуретан
- Материал сиденьяткань
- Цветсветло-серый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет