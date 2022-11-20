Кресло College H-8078F-5/Black

15 оценок

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Кресло College H-8078F-5/Black

4.5
7 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Конструкция:

Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
Крестовина металлическая хромированная
Подлокотники выполнены из ударопрочного экологически чистого пластика с хромированными вставками
Материал обивки: износоустойчивый акрил


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обивка Износоустойчивый акрил
Подлокотники Ударопрочный пластик с хромированными вставками
Механизм качания Топ-ган
Крестовина Хромированный металл
Ролики Стандарт BIFMA 5,1;Нейлон
Цвет Черный
Максимальная нагрузка 120 кг
Размеры кресла 58x58x103 см
Высота спинки 45 см
Высота от пола до сиденья 45-55 см
Ширина сиденья 45 см
Глубина сиденья 46 см
Габариты коробки 60x22x56 см
Объем коробки 0,07
Высота кресла 93-103 см

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