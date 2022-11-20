Конструкция:
Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
Крестовина металлическая хромированная
Подлокотники выполнены из ударопрочного экологически чистого пластика с хромированными вставками
Материал обивки: износоустойчивый акрил
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обивка Износоустойчивый акрил
Подлокотники Ударопрочный пластик с хромированными вставками
Механизм качания Топ-ган
Крестовина Хромированный металл
Ролики Стандарт BIFMA 5,1;Нейлон
Цвет Черный
Максимальная нагрузка 120 кг
Размеры кресла 58x58x103 см
Высота спинки 45 см
Высота от пола до сиденья 45-55 см
Ширина сиденья 45 см
Глубина сиденья 46 см
Габариты коробки 60x22x56 см
Объем коробки 0,07
Высота кресла 93-103 см
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Патрик 20мм с широким сиденьем
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная
Стул DikLine 223, серый
Стул Вито, Catania Coral (хром)
Стул Lazzoli 2310
Кресло College H-8078F-5/Beige
Кресло College CLG-617 LXH-B Brown
Кресло College CLG-617 LXH-B Beige
Кресло College CLG-617 LXH-B Black
Кресло College CLG-625 LBN-C Black
Кресло Альфа
Кресло Комфорт