Характеристики товара
Описание
Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
Подлокотники выполнены из ударопрочного экологически чистого пластика с хромированными вставками
Механизм качания: Топ-ган
Крестовина: Хромированный металл
Ролики Стандарт BIFMA 5,1;Нейлон
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина580 мм
- Высота930/1030 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья450/550 мм
- Высота спинки450 мм
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
- Обивкаизносоустойчивый акрил
Параметры упаковки
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки220 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет