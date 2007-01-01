Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Serval Q Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Serval Q Экокожа Черный
8 оценок
20 250
Товар в корзине. Перейти
Кресло Serval Q Экокожа Черный - фото 1Кресло Serval Q Экокожа Черный - фото 2Кресло Serval Q Экокожа Черный - фото 3Кресло Serval Q Экокожа Черный - фото 4Кресло Serval Q Экокожа Черный - фото 5

Кресло Serval Q Экокожа Черный

Артикул: CH-052-504
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина670 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1290/1370 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Serval X Экокожа Черный
Фотография товара Кресло Serval X Экокожа Черный от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Puma Ткань Черный
Фотография товара Кресло Puma Ткань Черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1290/1370 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес23 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасалюминий

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки330 мм
  • Глубина упаковки1020 мм
  • Вес упаковки26.10 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Кресло Филадельфия черно-белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Филадельфия черно-белое, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89044
31 490 ₽Оптовая цена

Кресло Филадельфия черно-белое

26
  • зеленый
  • белый, черный
  • черный
В пути 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Колумбия пыльно-голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колумбия пыльно-голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от10 79050
21 490 ₽Оптовая цена

Кресло Колумбия пыльно-голубое

26
  • оранжевый
  • голубой
  • розовый
В наличии 21 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя ТопЧеирс Атлант, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя ТопЧеирс Атлант, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от12 69051
25 490 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя ТопЧеирс Атлант, коричневое

26
  • коричневый
  • черный
В пути 100 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от12 1901
12 290 ₽

Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге

67
Фотография товара Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный/оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный/оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный/оранжевый

13
  • оранжевый, черный
  • черный
В наличии 48 шт.
Фотография товара Кресло College H-966L-1/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-966L-1/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Кресло College H-966L-1/Black

7
  • черный
  • бежевый
В наличии 40 шт.
Фотография товара Кресло College H-2899FX-1-7/Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-2899FX-1-7/Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Кресло College H-2899FX-1-7/Blue

14
  • красный, белый
  • синий, белый
В наличии 18 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-620 LXH-C Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-620 LXH-C Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Кресло College CLG-620 LXH-C Brown

6
  • бежевый
  • коричневый
  • серый
  • черный
В наличии 47 шт.
Настоящее фото товара Кресло Finer, коричневый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Кресло Finer, коричневый велюр

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Фенди, велюр Тедди 332, бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Фенди, велюр Тедди 332, бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Полукресло Фенди, велюр Тедди 332, бук под лак

8

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Соната, массив березы, андрис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Соната, массив березы, андрис, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Соната, массив березы, андрис

15
  • желтый, коричневый, золотой
  • коричневый, золотой, темно-коричневый
  • бежевый, светло-коричневый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79013
6 590 ₽

Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех

38
Фотография товара Стул Менеджер синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Менеджер синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Стул Менеджер синий

46
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас черный, кожа шоколадная, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас черный, кожа шоколадная

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Мила, шенилл ОНТАРИО аква сиа, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, шенилл ОНТАРИО аква сиа, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790

Стул Мила, шенилл ОНТАРИО аква сиа, светлый орех

67
Хит
Фотография товара Стул Терра, велюр Монако 07, ножки металл бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Терра, велюр Монако 07, ножки металл бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79057
13 290 ₽

Стул Терра, велюр Монако 07, ножки металл бежевый

15
Фотография товара Стул Мист компьютерный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мист компьютерный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
19 390
Оптовая цена

Стул Мист компьютерный, серый

9
Фотография товара Стул мягкий, велюр, металл, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, велюр, металл, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 390

Стул мягкий, велюр, металл, черный, белый

12
В наличии 20 шт.
Новинка
Фотография товара Стул Смалл черный/микробукле светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Смалл черный/микробукле светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 990

Стул Смалл черный/микробукле светло-коричневый

6
  • бежевый, черный
  • черный, светло-коричневый
  • белый, черный
Фотография товара Стул Нормонд, массив березы, кожзам от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нормонд, массив березы, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Нормонд, массив березы, кожзам

5
  • коричневый, белый, золотой
  • белый, золотой, темно-коричневый
  • бежевый, темно-коричневый

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло Канфар, зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канфар, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990

Кресло Канфар, зеленое

50
Фотография товара Кресло Copenhagen, сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Copenhagen, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от59 090
Оптовая цена

Кресло Copenhagen, сиреневый

44
  • сиреневый
  • зеленый
Фотография товара Кресло Gosch, жаккард Моррис 10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Gosch, жаккард Моррис 10, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490

Кресло Gosch, жаккард Моррис 10

36
Фотография товара Кресло Genezis от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Genezis, произведённого компанией ChiedoCover
от60 750
Оптовая цена

Кресло Genezis

11
Фотография товара Кресло Тоскана, велюр Энигма 28, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тоскана, велюр Энигма 28, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790

Кресло Тоскана, велюр Энигма 28, ножки бук, морилка старинный орех

5
Фотография товара Кресло офисное Genesis EX-517, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Genesis EX-517, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690
Оптовая цена

Кресло офисное Genesis EX-517, черный

10
  • белый, черный
  • черный
Фотография товара Кресло Мишель, вишневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мишель, вишневый, произведённого компанией ChiedoCover
29 590

Кресло Мишель, вишневый

6
Распродажа
Фотография товара Кресло Hug, латте, экокожа, шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hug, латте, экокожа, шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
60 39020
74 990 ₽

Кресло Hug, латте, экокожа, шенилл

9
  • темно-серый
  • серый
  • бежевый
В наличии 49 шт.
Фотография товара Кресло Этна зеленое, основание золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Этна зеленое, основание золото, произведённого компанией ChiedoCover
26 790

Кресло Этна зеленое, основание золото

12
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Кресло Вимси, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
31 790

Кресло Вимси, бежевый

13
В пути 298 шт.

Товар в корзине

Кресло Serval Q Экокожа Черный
Кресло Serval Q Экокожа Черный
от 20 250
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Соната, массив березы, андрис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Соната, массив березы, андрис, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Соната, массив березы, андрис

15
  • желтый, коричневый, золотой
  • коричневый, золотой, темно-коричневый
  • бежевый, светло-коричневый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79013
6 590 ₽

Стул Руби, экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех

38
Фотография товара Стул Менеджер синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Менеджер синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Стул Менеджер синий

46
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас черный, кожа шоколадная, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас черный, кожа шоколадная

9

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности