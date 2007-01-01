Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина700 мм
- Высота1290/1370 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Вес23 кг
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
- Каркасалюминий
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки330 мм
- Глубина упаковки1020 мм
- Вес упаковки26.10 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет