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Кресло Serval Q Экокожа Черный

Артикул: CH-052-504
8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1290/1370 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья430/510 мм
  • Обивкаэкокожа
  • Каркаснемонолитный алюминий
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный

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