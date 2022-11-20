Полукресло Джеймс

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Характеристики товара

Описание

Каркас: дерево

Высота: 81 см

Ширина: 64 см

Глубина: 52 см

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Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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Выполненные заказы

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