Характеристики товара
Описание
Роскошное кресло в строгом стиле прекрасно дополнит кабинет руководителя как в современной обстановке, так и в кабинете с классическими и деревянными элементами. Удобный дизайн спинки и сиденья позволит спине полностью расслабиться. Механизм качания фиксируется в 4 положениях для большего комфорта. Крестовина и подлокотники выполнены из алюминия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина720 мм
- Глубина750 мм
- Высота1235/1300 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаалюминий
- Цветкоричневый
- Обивканатуральная кожа
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1020 мм
- Высота упаковки660 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Вес упаковки32.35 кг
- Объём упаковки0.43 м3
- Изделия стопируютсяНет