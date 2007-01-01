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Настоящее фото товара Кресло Премьер, коричневый, кожа натуральная, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Премьер, коричневый, кожа натуральная
11 оценок
64 190
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Кресло Премьер, коричневый, кожа натуральная - фото 1Кресло Премьер, коричневый, кожа натуральная - фото 2Кресло Премьер, коричневый, кожа натуральная - фото 3Кресло Премьер, коричневый, кожа натуральная - фото 4Кресло Премьер, коричневый, кожа натуральная - фото 5
Новинка

Кресло Премьер, коричневый, кожа натуральная

Артикул: CH-087-359
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина720 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота1235/1300 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Роскошное кресло в строгом стиле прекрасно дополнит кабинет руководителя как в современной обстановке, так и в кабинете с классическими и деревянными элементами. Удобный дизайн спинки и сиденья позволит спине полностью расслабиться. Механизм качания фиксируется в 4 положениях для большего комфорта. Крестовина и подлокотники выполнены из алюминия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота1235/1300 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый
  • Обивканатуральная кожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1020 мм
  • Высота упаковки660 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Вес упаковки32.35 кг
  • Объём упаковки0.43 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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