Характеристики товара
Описание
Кресло Лобстер - оригинальное кресло, разработанное творческим дуэтом дизайнеров Олуфом Ландом и Евой Парманн, является своего рода визитной карточкой датского дизайн-бюро. Корпус кресла напоминает панцирь омара. Его отличительные формы приглашают вас насладиться удобными формами и изгибами, создающими ощущение уюта. Мы предлагаем высококачественные реплики кресла разных цветов, обтянутые прессованной кожей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина810 мм
- Глубина920 мм
- Высота940 мм
- Глубина сиденья650 мм
- Высота до сиденья230 мм
- Максимальная нагрузка200 кг
- Материалискусственная замша
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет