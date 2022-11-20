Товар в корзине. Перейти
Кресло Рица, бежевое, белые подлокотники - фото 1Кресло Рица, бежевое, белые подлокотники - фото 2Кресло Рица, бежевое, белые подлокотники - фото 3

Кресло Рица, бежевое, белые подлокотники

3 оценки
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Рица, белое
Кресло Рица, белое
Следующий Кресло Рица, бежевый
Кресло Рица, белое

Характеристики товара

Описание

Кресло с тканевой обивкой цвета Миндаль и каркасом цвета Бежевый.

Кресло «Рица» - образец брутальности в интерьере. Стиль, сочетающийся с прочностью, удобство с оригинальным дизайном – это кресло является прекрасным выбором для любителей минималистичного интерьера. Пружинящий каркас кресла «Рица» поможет вам расслабиться, а широкие подлокотники – устроиться в нем с максимальным комфортом.

Оттенок обивки на фото может отличаться от реального.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина770 мм
  • Высота740 мм
  • Глубина850 мм
  • Вес15.8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалткань
  • Цветбежевый

Похожие товары

Кресло Артис королевский синийНастоящее фото товара Кресло Артис королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99017
29 990 ₽Оптовая цена
17

Кресло Артис королевский синий

В наличии 16 шт.
Кресло Харис пыльно-розовыйНастоящее фото товара Кресло Харис пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
13

Кресло Харис пыльно-розовый

Кресло Харис синийНастоящее фото товара Кресло Харис синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло Харис синий

Кресло Харис серыйНастоящее фото товара Кресло Харис серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
3

Кресло Харис серый

В наличии 80 шт.
Кресло Колумбия оранжевыйНастоящее фото товара Кресло Колумбия оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Колумбия оранжевый

В наличии 13 шт.
Кресло Колумбия пыльно-голубоеНастоящее фото товара Кресло Колумбия пыльно-голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
3

Кресло Колумбия пыльно-голубое

В наличии 22 шт.
Кресло Карнавал бежевый + темно-серыйНастоящее фото товара Кресло Карнавал бежевый + темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99024
12 990 ₽Оптовая цена
8Хит

Кресло Карнавал бежевый + темно-серый

В наличии 1 шт.
Кресло Манго, вельвет, мятноеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, мятное, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99044
40 990 ₽Оптовая цена
14

Кресло Манго, вельвет, мятное

В наличии 78 шт.
Кресло Манго, вельвет, оливковоеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99044
40 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Манго, вельвет, оливковое

В наличии 87 шт.
Кресло Кристи оливковоеНастоящее фото товара Кресло Кристи оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49047
15 990 ₽Оптовая цена
14

Кресло Кристи оливковое

В наличии 1 шт.
С этим товаром покупают
Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
19Хит

Стол Лидер 1

Стол Лидер 3, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 3, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49016
5 290 ₽
37Хит

Стол Лидер 3, черный

Стол Лидер 5Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
24

Стол Лидер 5

Чехол для стола 03Настоящее фото товара Чехол для стола 03, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
32

Чехол для стола 03

Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
17

Стол Лидер 10 с передней стенкой

Стул Кьявари Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99027
4 090 ₽
38Хит

Стул Кьявари Белый, деревянный

В наличии 170 шт.
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79017
2 150 ₽
17

Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
4Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый аршНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш, произведённого компанией ChiedoCover
от1 65028
2 280 ₽
15

Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш

Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневыйНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99017
2 390 ₽
31

Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый

Другие товары из разделамебель для гостиниц
Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
8

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
14

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
10

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
4

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
4

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
4

Кровать куб Арди

Настоящее фото товара Кровать куб Джеймс, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990
11

Кровать куб Джеймс

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый, произведённого компанией ChiedoCover
от65 000
Оптовая цена
3

Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый