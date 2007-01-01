Характеристики товара
Описание
Кресло с тканевой обивкой цвета Белый и каркасом цвета Венге.
Каркас комфортно пружинит, при этом особенность конструкции позволяет выдерживать нагрузку до 120 кг (вся продукция прошла сертификацию);
Особая эргономика кресла позволяет получить максимальный комфорт во время отдыха или просмотра телевизора;
Съемный чехол легко стирается в машинке, высокопрочные мебельные ткани долгое время сохраняют свой первоначальный вид;
Благодаря строению ножек, кресло занимает небольшое пространство и с легкостью может размещаться в малогабаритных квартирах или на балконах;
Кресло собирается одним шестигранником в течении пяти минут и это под силу даже ребенку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина690 мм
- Глубина840 мм
- Высота810 мм
- Вес13.5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалткань
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки870 мм
- Высота упаковки840 мм
- Глубина упаковки740 мм
- Вес упаковки17 кг
- Объём упаковки0.54 м3
- Изделия стопируютсяНет