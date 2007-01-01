Характеристики товара
Описание
Стул обеденный Puffis — элегантное решение для вашего интерьера.
Материалы и цвета. Стул имеет сиденье и спинку, выполненные из рогожки бежевого цвета, что придает ему легкость и гармонию в любом интерьере. Черные металлические ножки обеспечивают необходимую устойчивость и прочность, идеально контрастируя с нейтральным оттенком ткани.
Дизайн и комфорт. Прямые линии сиденья и спинки сочетаются с мягкостью ткани, обеспечивая максимальный комфорт во время использования. Спинка стула украшена ромбовидной строчкой, придающая стулу визуальную эстетику. Модель с удобной спинкой и мягким сиденьем идеально подходит для обеденных зон, создавая атмосферу уюта и расслабленности.
Прочность и надежность. С максимальной нагрузкой в 120 кг, этот стул обладает отличной устойчивостью и долговечностью, что делает его отличным выбором для дома, офиса или кафе.
Место использования. Изделие станет отличным дополнением вашего стола на кухне, в гостиной или в кафе. Его стильный и лаконичный дизайн легко впишется в любой интерьер, придавая пространству современный и изысканный вид.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина560 мм
- Высота855 мм
- Высота до сиденья495 мм
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Вес упаковки5.40 кг
- Изделия стопируютсяНет