Характеристики товара
Описание
Стул «Априори Р» с мягкой спинкой и необычными удобными подлокотниками.
Материал каркаса натуральное дерево (береза)
тонировка (венге)
Материал сиденья полиуретан высокой плотности
обивка ткань износостойкая
Изящный стул с мягкой спинкой. Оригинальный корпус стула производится из массива березы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина750 мм
- Высота850 мм
- Материал каркасабереза
- Обивкаткань
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья с подлокотниками
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет