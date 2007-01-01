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Настоящее фото товара Стул «Априори Р», произведённого компанией ChiedoCover
Стул «Априори Р»
60 оценок
58 990
Товар в корзине. Перейти
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Стул «Априори Р»

Артикул: CH-024-656
60 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота850 мм
  • Материал каркасабереза
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул «Априори Р» с мягкой спинкой и необычными удобными подлокотниками.
Материал каркаса натуральное дерево (береза)
тонировка (венге)
Материал сиденья полиуретан высокой плотности
обивка ткань износостойкая
Изящный стул с мягкой спинкой. Оригинальный корпус стула производится из массива березы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота850 мм
  • Материал каркасабереза
  • Обивкаткань
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья с подлокотниками

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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