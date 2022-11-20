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Кресло Рица, белое

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Кресло Рица, серый

Характеристики товара

Описание

Кресло с тканевой обивкой цвета Гардения и каркасом цвета Вишня.

Кресло «Рица» - образец брутальности в интерьере. Стиль, сочетающийся с прочностью, удобство с оригинальным дизайном – это кресло является прекрасным выбором для любителей минималистичного интерьера. Пружинящий каркас кресла «Рица» поможет вам расслабиться, а широкие подлокотники – устроиться в нем с максимальным комфортом.

Оттенок обивки на фото может отличаться от реального.

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Основные характеристики

  • Ширина770 мм
  • Высота740 мм
  • Глубина850 мм
  • Вес15.8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалткань
  • Цветбелый

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