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Настоящее фото товара Кресло Ривиа с комплектом подушек, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Ривиа с комплектом подушек
12 оценок
46 490
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Ривиа с комплектом подушек

Артикул: CH-073-899
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина830 мм
  • Высота1020 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина830 мм
  • Высота1020 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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