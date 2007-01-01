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Кресло Сафари коричневое из искусственного ротанга

Артикул: CH-073-118
13 оценок
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Фотография товара Кресло Моржим, коричневый от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Кресло Моржим, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

  • Удобное , широкое.
  • Прочный стальной каркас, окрашенный порошковым методом.
  • Нить сфера. Экоротанг высшего качества.
  • Изделие не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза.
  • Температура эксплуатации от -16 до + 50.
  • Легко моется. Не требует особого ухода.
  • Подушки в комплекте.
  • Гарантия 2 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина670 мм
  • Высота740 мм
  • Вес14 кг
  • Материалсталь, ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.35 м3

Отзывы

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Товар в корзине

Кресло Сафари коричневое из искусственного ротанга
Кресло Сафари коричневое из искусственного ротанга
27 790
В корзине

С этим товаром покупают