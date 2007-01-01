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Капучино лаунж-зона из искусственного ротанга, графит - фото 1Капучино лаунж-зона из искусственного ротанга, графит - фото 2Капучино лаунж-зона из искусственного ротанга, графит - фото 3
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Капучино лаунж-зона из искусственного ротанга, графит

Артикул: CH-076-806
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаунж-зона «Капучино» отличается хорошей вместительностью, поэтому подходит для комфортного отдыха компании до пяти человек.

Комплект состоит из:

- двух кресел (размер – 1040×865×815 мм).

- журнального столика (размер – 1100×660×340 мм).

- трехместного дивана (размер – 2220×865×815 мм).

Из алюминия сделан устойчивый каркас мебели. Ее поверхность дополнена искусственным ротангом, из которого сделано ручное плетение, цвет "графит".Кресла и диван идут в комплекте с подушками с серо-коричневыми чехлами. Они пошиты из качественного полиэстера с плотностью 230гр/м2. Материал предварительно проходит обработку влагоотталкивающей пропиткой. Столик дополнен практичной столешницей из стекла толщиной 5 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес96 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветтемно-серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки104.50 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Капучино лаунж-зона из искусственного ротанга, графит
Капучино лаунж-зона из искусственного ротанга, графит
265 390
В корзине

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