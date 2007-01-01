Характеристики товара
Описание
Обеденная группа «Неаполь» на 6 персон. В наборе: большой обеденный стол (1600×900×750 мм) и 6 стульев (650×900×920 мм).Каркас всех изделий выполнен из легкого и долговечного алюминия, оплетенного вручную круглым искусственным ротангом натурального соломенного цвета.Столешница укомплектована ударопрочным стеклом, толщиной 5 мм. Данное стекло крепится к столу при помощи четырех вакуумных силиконовых присосок и поставляется в собранном виде. Плетеные стулья для удобства использования оснащены подлокотниками и подушками серо-коричневого цвета на спинках и сидениях. Ткань обработана влагоотталкивающей пропиткой.
Габариты упаковки (ДШВ)
1640×70×940; 600×700×1300; 660×930×950 - 6 кор.мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес160 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки179 кг
- Изделия стопируютсяНет