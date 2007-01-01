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Неаполь обеденная группа плетеная из искусственного ротанга, цвет соломенный - фото 1Неаполь обеденная группа плетеная из искусственного ротанга, цвет соломенный - фото 2Неаполь обеденная группа плетеная из искусственного ротанга, цвет соломенный - фото 3Неаполь обеденная группа плетеная из искусственного ротанга, цвет соломенный - фото 4
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Неаполь обеденная группа плетеная из искусственного ротанга, цвет соломенный

Артикул: CH-076-863
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденная группа «Неаполь» на 6 персон. В наборе: большой обеденный стол (1600×900×750 мм) и 6 стульев (650×900×920 мм).Каркас всех изделий выполнен из легкого и долговечного алюминия, оплетенного вручную круглым искусственным ротангом натурального соломенного цвета.Столешница укомплектована ударопрочным стеклом, толщиной 5 мм. Данное стекло крепится к столу при помощи четырех вакуумных силиконовых присосок и поставляется в собранном виде. Плетеные стулья для удобства использования оснащены подлокотниками и подушками серо-коричневого цвета на спинках и сидениях. Ткань обработана влагоотталкивающей пропиткой.

Габариты упаковки (ДШВ)
1640×70×940; 600×700×1300; 660×930×950 - 6 кор.мм


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес160 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки179 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Неаполь обеденная группа плетеная из искусственного ротанга, цвет соломенный
Неаполь обеденная группа плетеная из искусственного ротанга, цвет соломенный
323 990
В корзине

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