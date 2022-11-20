Фотография Кресло Терраса от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Кресло Терраса

4.6
Оптовая цена
14 990 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло Терраса
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Кресло Терраса

4.6
14990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Вес6.5 кг
  • Цветкоричневый
  • Материалротанг
  • Ширина670 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота до сиденья430/480 мм

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