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Настоящее фото товара Кресло Дис с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Дис с подушкой
11 оценок
33 190
Товар в корзине. Перейти
Кресло Дис с подушкой - фото 1Кресло Дис с подушкой - фото 2

Кресло Дис с подушкой

Артикул: CH-073-875
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота930 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота930 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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