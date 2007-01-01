Характеристики товара
Описание
Вместительная лаунж-зона «Тито» состоит из:
- трехместного дивана – 2280×920×610 мм.
- двух кресел – 1120×920×610 мм.
- журнального столика – 1290×670×310 мм.
Корпус мебели изготовлен из прочного алюминия и оплетен вручную плоским искусственным ротангом. Цвет серый.Подлокотники плетеного дивана и кресел оснащены алюминиевыми подставками, на которые можно поставить бокал или тарелку.В комплект входят серые подушки со съемными чехлами. Они пошиты из полиэстера, плотностью 300гр/м2. Защитные свойства ткани усилены влагоотталкивающей пропиткой.Журнальный столик выполнен в аналогичной технике, дополняет его стеклянная столешница – 5 мм. Она крепится на вакуумные присоски и поставляется в собранном виде.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес113 кг
- Материал каркасаалюминий, ротанг
- Цветсерый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1270 мм
- Высота упаковки1000 мм
- Глубина упаковки2310 мм
- Вес упаковки121 кг
- Объём упаковки2.93 м3
- Изделия стопируютсяНет