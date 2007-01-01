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Лаунж-зона Тито из искусственного ротанга, серый

Артикул: CH-076-683
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Вместительная лаунж-зона «Тито» состоит из:

- трехместного дивана – 2280×920×610 мм.

- двух кресел – 1120×920×610 мм.

- журнального столика – 1290×670×310 мм.


Корпус мебели изготовлен из прочного алюминия и оплетен вручную плоским искусственным ротангом. Цвет серый.Подлокотники плетеного дивана и кресел оснащены алюминиевыми подставками, на которые можно поставить бокал или тарелку.В комплект входят серые подушки со съемными чехлами. Они пошиты из полиэстера, плотностью 300гр/м2. Защитные свойства ткани усилены влагоотталкивающей пропиткой.Журнальный столик выполнен в аналогичной технике, дополняет его стеклянная столешница – 5 мм. Она крепится на вакуумные присоски и поставляется в собранном виде.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес113 кг
  • Материал каркасаалюминий, ротанг
  • Цветсерый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1270 мм
  • Высота упаковки1000 мм
  • Глубина упаковки2310 мм
  • Вес упаковки121 кг
  • Объём упаковки2.93 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Лаунж-зона Тито из искусственного ротанга, серый
Лаунж-зона Тито из искусственного ротанга, серый
492 690
В корзине

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