Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Foldo, с откидными подлокотниками, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное TopChairs Foldo, с откидными подлокотниками, бежевое
5 оценок
15 990
Кресло офисное TopChairs Foldo, с откидными подлокотниками, бежевое

Артикул: CH-084-066
Основные характеристики
  • Ширина670 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Комфорт для повседневной работы

Офисное кресло TopChairs Foldo создано для комфортной работы, учебы и использования дома. Мягкое сиденье и удобная спинка обеспечивают приятную посадку и помогают снизить нагрузку на спину при длительном сидении. Эргономичная форма способствует расслабленному положению тела и поддерживает комфорт в течение всего дня.
Преимущества материалов
Обивка выполнена из сочетания ткани и экокожи, что делает кресло практичным и долговечным. Ткань хорошо пропускает воздух, приятна на ощупь и обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Экокожа устойчива к износу, легко очищается и сохраняет аккуратный внешний вид, придавая креслу стильный и ухоженный облик.
Прочная и устойчивая конструкция
Металлическая крестовина гарантирует надежность и устойчивость конструкции при максимальной нагрузке до 120 кг. Газ-лифт 3 класса обеспечивает плавную регулировку высоты сиденья, позволяя легко подстроить кресло под рост пользователя и высоту рабочего стола. Полиуретановые ролики отличаются прочностью, бесшумным ходом и бережным отношением к напольным покрытиям.
Стиль и универсальное применение
Бежевая обивка в сочетании с черным каркасом придает TopChairs Foldo современный и универсальный внешний вид. Кресло гармонично вписывается в интерьер дома, офиса или учебного пространства, сочетая в себе комфорт, функциональность и аккуратный дизайн.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки320 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Вес упаковки17 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Габариты упаковки для логистики740
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

