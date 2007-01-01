Характеристики товара
Описание
Кресло руководителя TopChairs Siento — максимум комфорта в современном дизайне
Элегантность и практичность в каждой деталиКресло Siento — идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и функциональность. Эстетичный чёрный цвет обивки гармонирует с современным интерьером, а продуманная конструкция делает кресло универсальным решением для дома, офиса и учебы.
Прочная экокожа — практичность и стильОбивка выполнена из высококачественной экокожи — износостойкого материала, который приятен на ощупь, прост в уходе и устойчив к влаге. Она сохраняет внешний вид даже при активной эксплуатации, оставаясь мягкой и эластичной.
Комфорт, который работает на результатВысокая мягкая спинка, анатомичный подголовник и эргономичные подлокотники обеспечивают правильную поддержку тела. Кресло оснащено выдвижной оттоманкой для отдыха ног и механизмом пиастра с функцией реклайна — удобно отклониться и расслабиться в нужный момент.
Надёжность и долговечность конструкцииМеталлическая крестовина и газ-лифт 3 класса гарантируют устойчивость, плавный подъем и долговечность. Максимальная нагрузка — до 120 кг. Ролики из полипропилена бережно относятся к напольным покрытиям, обеспечивая при этом хорошую подвижность и бесшумность.
TopChairs Siento — кресло, которое создаёт комфортную рабочую атмосферу и поддерживает продуктивность в течение всего дня.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина640 мм
- Высота1240 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья465/565 мм
- Вес12 кг
- Материалметалл, полипропилен
- Материал сиденьяэкокожа
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки360 мм
- Высота упаковки600 мм
- Вес упаковки14.40 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Габариты упаковки для логистики650
- Изделия стопируютсяНет