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Стул Самба, MAKRO 032, подлокотники-лак, цвет каркаса-серебро - фото 1Стул Самба, MAKRO 032, подлокотники-лак, цвет каркаса-серебро - фото 2Стул Самба, MAKRO 032, подлокотники-лак, цвет каркаса-серебро - фото 3Стул Самба, MAKRO 032, подлокотники-лак, цвет каркаса-серебро - фото 4Стул Самба, MAKRO 032, подлокотники-лак, цвет каркаса-серебро - фото 5Стул Самба, MAKRO 032, подлокотники-лак, цвет каркаса-серебро - фото 6Стул Самба, MAKRO 032, подлокотники-лак, цвет каркаса-серебро - фото 7

Стул Самба, MAKRO 032, подлокотники-лак, цвет каркаса-серебро

Артикул: CH-049-894
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьярогожка
  • Цветкоричневый

Стул Самба, MAKRO 032, подлокотники-лак, цвет каркаса-серебро — выполненные заказы

Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дубФотография товара Стул Самба, рогожка коричневая, цвет каркаса-серебро от компании ChiedoCover.Стул Самба, рогожка коричневая, цвет каркаса-сереброФотография товара Стул Самба M, MAKRO 282, цвет каркаса-серебро от компании ChiedoCover.Стул Самба M, MAKRO 282, цвет каркаса-сереброФотография товара Стул Самба, MAKRO 032, подлокотники-лак, цвет каркаса-серебро от компании ChiedoCover.Стул Самба, MAKRO 032, подлокотники-лак, цвет каркаса-серебро
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