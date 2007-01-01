Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло подростковое Choir, серо-синий, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло подростковое Choir, серо-синий
7 390
Кресло подростковое Choir, серо-синий - фото 1Кресло подростковое Choir, серо-синий - фото 2Кресло подростковое Choir, серо-синий - фото 3Кресло подростковое Choir, серо-синий - фото 4Кресло подростковое Choir, серо-синий - фото 5Кресло подростковое Choir, серо-синий - фото 6Кресло подростковое Choir, серо-синий - фото 7Кресло подростковое Choir, серо-синий - фото 8Кресло подростковое Choir, серо-синий - фото 9Кресло подростковое Choir, серо-синий - фото 10Кресло подростковое Choir, серо-синий - фото 11
Кресло подростковое Choir, серо-синий

Артикул: CH-083-678
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Высота850/970 мм
  • Ширина сиденья405 мм
  • Глубина сиденья405 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Компактное кресло с сетчатой спинкой. Особенностью модели являются небольшие размеры (!), что позволяет использовать её в условиях ограниченного пространства, также для детей и подростков. Отлично подойдёт для домашнего использования.

Спинка выполнена из прочного сетчатого акрила. Материал обладает высокой воздухопроницаемостью, легко чистится, способен подстраиваться под физиологические изгибы спины, при этом сохраняет форму и не растягивается. Верхняя, наиболее подверженная износу, часть спинки усилена вставкой из прочной мебельной ткани. Она же использована в обивке сиденья. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, неприхотлив в уходе. Также в области поясницы предусмотрена специальная вставка из эластичной ленты для дополнительной поддержки спины.
Каркас спинки изготовлен из двух металлических труб вставленных друг в друга - это уникальное конструкторское решение позволяет добиться высоких показателей жесткости.
В основании кресла прочное пластиковое пятилучие и надежный газпатрон. Конструкцией предусмотрена нагрузка до 100 кг.
Офисное кресло - необходимый атрибут комфортной работы! Оформляйте заказ и присоединяйтесь к тысячам других счастливых пользователей!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Высота850/970 мм
  • Ширина сиденья405 мм
  • Глубина сиденья405 мм
  • Высота до сиденья405/525 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Цветсиний, серый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки8.30 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

