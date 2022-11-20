Характеристики товара
Описание
Обивка выполнена из прочного, износоустойчивого велюра.
Подлокотники пластиковые с мягкими накладками.
Крестовина разборная металлическая, колеса из пластика.
Кресло оборудовано механизмом качания с возможностью регулировки усилия под вес, фиксацией в вертикальном положении и регулировку по высоте.
Ограничение по весу 120 кг.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 75,2*54,7*23,3
Вес брутто : 16,000
Объем: 0,096
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина720 мм
- Высота1050 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья445 мм
- Высота до сиденья465/555 мм
- Вес10.4 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Обивкавелюр
- Материалпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветсиний, черный
- Страна изготовленияРоссия