Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота до сиденья570 мм
- Ширина610 мм
- Глубина600 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Вес14.85 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветсерый
- Размер упаковки71/53/33 см
- Страна изготовленияКитай
Кресло поворотное Race, серый, экокожа
Кресло поворотное Race, красный, экокожа
Кресло поворотное Race, синий, экокожа
Кресло поворотное Race, салатовый, экокожа
Кресло поворотное Race, желтый, экокожа
Кресло поворотное Moon, салатовый, сетка
Кресло поворотное Moon, розовый, сетка
Кресло поворотное Moon, оранжевый, сетка
Кресло поворотное Moon, серый, сетка
Кресло поворотное Pegas, серый, ткань
Кресло поворотное Pegas, синий, ткань
Кресло поворотное Pegas, розовый с котятами, ткань
Кресло поворотное Indigo, светло-серый, ткань-сетка
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден
Обеденная группа Лофт 4
Плетеное стул-кресло Marisa
Стол Элис 1000, раздвижной, круглый, венге/ бежевый
Кресло Deco Экокожа Бежевый
Стол Аруба 140, Черный мрамор стекло/ черный каркас
Стул офисный Blok New, пластиковый бежевый