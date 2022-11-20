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Кресло поворотное Swan, серый, ткань

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Кресло поворотное Swan, синий, ткань

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота до сиденья570 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина600 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Вес14.85 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветсерый
  • Размер упаковки71/53/33 см
  • Страна изготовленияКитай

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