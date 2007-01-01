Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Rum, доминикана, ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Rum, доминикана, ротанг
5 оценок
66 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло Rum, доминикана, ротанг - фото 1

Кресло Rum, доминикана, ротанг

Артикул: CH-084-355
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина750 мм
  • Высота850 мм
  • Вес11.4 кг
  • Цветбежевый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Лунго модуль диванный угловой с подушками, соломенный
Фотография товара Лунго модуль диванный угловой с подушками, соломенный от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Моржим, коричневый
Фотография товара Кресло Моржим, коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина750 мм
  • Высота850 мм
  • Вес11.4 кг
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Split бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Стол Split бежевый

13
Настоящее фото товара Стол Лагуна обеденный, прямоугольный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
63 790
Оптовая цена

Стол Лагуна обеденный, прямоугольный, серый

14
Фотография товара Кортадо обеденная группа из искусственного ротанга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кортадо обеденная группа из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
284 290
Оптовая цена

Кортадо обеденная группа из искусственного ротанга

6
Фотография товара Стол Эспрессо графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эспрессо графит, произведённого компанией ChiedoCover
от54 390
Оптовая цена

Стол Эспрессо графит

9
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стол обеденный Оазис, серый, из искусственного ротанга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Оазис, серый, из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
18 590
Оптовая цена

Стол обеденный Оазис, серый, из искусственного ротанга

9
В наличии 5 шт.
Фотография товара Асти лаунж-зона из искусственного ротанга на 6 персоны, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Асти лаунж-зона из искусственного ротанга на 6 персоны, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
217 890
Оптовая цена

Асти лаунж-зона из искусственного ротанга на 6 персоны, бежевый

14
Фотография товара Даман обеденный прямоугольный 6 мест, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Даман обеденный прямоугольный 6 мест, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
25 590
Оптовая цена

Даман обеденный прямоугольный 6 мест, коричневый

50
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стол Tener, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Стол Tener

44
Фотография товара Эспрессо-150 L обеденная группа плетеная, соломенный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Эспрессо-150 L обеденная группа плетеная, соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
256 090
Оптовая цена

Эспрессо-150 L обеденная группа плетеная, соломенный

6
Фотография товара Амбала стол кофейный круглый, натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Амбала стол кофейный круглый, натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Амбала стол кофейный круглый, натуральный

42
В наличии 27 шт.

Другие товары из раздела кресла из ротанга

Фотография товара Кресло Гаити от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Гаити, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Кресло Гаити

6
Настоящее фото товара Кресло Папасан, произведённого компанией ChiedoCover
28 990
Оптовая цена

Кресло Папасан

15
Настоящее фото товара Подвесное кресло Лайт, ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
22 390
Оптовая цена

Подвесное кресло Лайт, ротанг

9
Настоящее фото товара Кресло Сконто, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Кресло Сконто

5
Настоящее фото товара Кресло Куб, искусственный ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
23 690
Оптовая цена

Кресло Куб, искусственный ротанг

5
Фотография товара Кресло Rose с комплектом подушек от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Rose с комплектом подушек, произведённого компанией ChiedoCover
14 790

Кресло Rose с комплектом подушек

7
Фотография товара Плетеное кресло Glaid с подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Плетеное кресло Glaid с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена

Плетеное кресло Glaid с подушкой

9
В наличии 100 шт.
Фотография товара Капри кушетка из искусственного ротанга, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Капри кушетка из искусственного ротанга, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
111 890
Оптовая цена

Капри кушетка из искусственного ротанга, коричневый

12
Фотография товара Лунго модуль диванный угловой с подушками, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лунго модуль диванный угловой с подушками, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
47 590
Оптовая цена

Лунго модуль диванный угловой с подушками, бежевый

11
Настоящее фото товара Кресло Navo, ирбис, ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
50 090

Кресло Navo, ирбис, ротанг

8

Товар в корзине

Кресло Rum, доминикана, ротанг
Кресло Rum, доминикана, ротанг
66 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Split бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Стол Split бежевый

13
Настоящее фото товара Стол Лагуна обеденный, прямоугольный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
63 790
Оптовая цена

Стол Лагуна обеденный, прямоугольный, серый

14
Фотография товара Кортадо обеденная группа из искусственного ротанга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кортадо обеденная группа из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
284 290
Оптовая цена

Кортадо обеденная группа из искусственного ротанга

6
Фотография товара Стол Эспрессо графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эспрессо графит, произведённого компанией ChiedoCover
от54 390
Оптовая цена

Стол Эспрессо графит

9
В наличии 6 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности