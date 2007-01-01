Характеристики товара
Описание
Ротанговая обеденная группа премиум-класса «Айриш».
В комплекте:
- квадратный обеденный стол «Айриш» (900×900×750 мм) с ударопрочной стеклянной столешницей.
- 4 кресла «Латте» ( 550×660×850 мм).
Каркас всех изделий изготовлен из легкого алюминия, оплетенного вручную долговечным искусственным ротангом. На креслах предусмотрены подушки со съёмными чехлами. Комплект выполнен в насыщенном коричневом цвете, имитирующем натуральную ротанговую лозу.Все элементы можно заказать по отдельности. Набор также доступен в светлом соломенном оттенке.
Габариты упаковки (ДШВ)
940×70×940; 600×700×600; 570×700×860 - 4 кор.мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес44 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветкоричневый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки46 кг
- Изделия стопируютсяНет