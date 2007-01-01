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Айриш обеденная группа плетеная на 4 персоны, цвет коричневый - фото 1Айриш обеденная группа плетеная на 4 персоны, цвет коричневый - фото 2Айриш обеденная группа плетеная на 4 персоны, цвет коричневый - фото 3
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Айриш обеденная группа плетеная на 4 персоны, цвет коричневый

Артикул: CH-076-851
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Ротанговая обеденная группа премиум-класса «Айриш».

В комплекте:

- квадратный обеденный стол «Айриш» (900×900×750 мм) с ударопрочной стеклянной столешницей.

- 4 кресла «Латте» ( 550×660×850 мм).

Каркас всех изделий изготовлен из легкого алюминия, оплетенного вручную долговечным искусственным ротангом. На креслах предусмотрены подушки со съёмными чехлами. Комплект выполнен в насыщенном коричневом цвете, имитирующем натуральную ротанговую лозу.Все элементы можно заказать по отдельности. Набор также доступен в светлом соломенном оттенке.


Габариты упаковки (ДШВ)
940×70×940; 600×700×600; 570×700×860 - 4 кор.мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес44 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветкоричневый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки46 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Айриш обеденная группа плетеная на 4 персоны, цвет коричневый
Айриш обеденная группа плетеная на 4 персоны, цвет коричневый
174 690
В корзине

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