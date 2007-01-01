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Кресло Джанпур, шоколад

Артикул: CH-073-201
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

  • Имеет прочный стальной каркас, окрашенный порошковым методом.
  • Экоротанг высшего качества.
  • Нить сфера
  • Изделие не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза.
  • Температура эксплуатации от -16 до + 50.
  • Легко моется.
  • Не требует особого ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина580 мм
  • Высота770 мм
  • Вес9 кг
  • Материалсталь, ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.31 м3

Отзывы

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Кресло Джанпур, шоколад
Кресло Джанпур, шоколад
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