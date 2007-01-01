Характеристики товара
Описание
- Имеет прочный стальной каркас, окрашенный порошковым методом.
- Экоротанг высшего качества.
- Нить сфера
- Изделие не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза.
- Температура эксплуатации от -16 до + 50.
- Легко моется.
- Не требует особого ухода.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина700 мм
- Ширина580 мм
- Высота770 мм
- Вес9 кг
- Материалсталь, ротанг
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.31 м3