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Лаунж-зона Мальдивы из искусственного ротанга, соломенный

Артикул: CH-076-781
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комплект для лаунж-зоны «Мальдивы» рассчитан на 4 персоны.

В состав входят:

- 2 кресла - 1220×935×730 мм.

- журнальный столик - 1300×770×430 мм.

- двухместный диван - 2200×940×750 мм.

Комплект выполнен из алюминиевого каркаса, окрашенного порошковой износостойкой краской. Оттенок - «слоновая кость».Искусственный ротанг украшает мебель в качестве круглого ручного плетения - 7 мм. Оно представлено в соломенном цвете.Укомплектовано плетеное кресло удобными мягкими подушками, одна из которых располагается в области спинки. Они выполнены в бежевом оттенке. При пошиве тканевых изделий используется 100% полиэстер, плотностью 300гр/м2. Он в обязательном порядке проходит обработку влагоотталкивающей пропиткой.Журнальный столик выполнен из алюминия, окрашенный износостойкой краской оттенка «слоновая кость». Оплетка выполнена из круглого искусственного ротанга ручного плетения - 7 мм соломенного цвета. Столешница - овальная, выполнена из искусственного камня белового цвета.

Габариты упаковки (ДШВ)
1010×920×820; 1010×920×820; 1910×870×1020; 1370×780×180мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалалюминий, искусственный ротанг, камень
  • Материал столешницыкамень
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветбежевый, белый, слоновая кость
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки161.60 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Лаунж-зона Мальдивы из искусственного ротанга, соломенный
Лаунж-зона Мальдивы из искусственного ротанга, соломенный
704 690
В корзине

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