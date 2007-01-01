Характеристики товара
Описание
Комплект для лаунж-зоны «Мальдивы» рассчитан на 4 персоны.
В состав входят:
- 2 кресла - 1220×935×730 мм.
- журнальный столик - 1300×770×430 мм.
- двухместный диван - 2200×940×750 мм.
Комплект выполнен из алюминиевого каркаса, окрашенного порошковой износостойкой краской. Оттенок - «слоновая кость».Искусственный ротанг украшает мебель в качестве круглого ручного плетения - 7 мм. Оно представлено в соломенном цвете.Укомплектовано плетеное кресло удобными мягкими подушками, одна из которых располагается в области спинки. Они выполнены в бежевом оттенке. При пошиве тканевых изделий используется 100% полиэстер, плотностью 300гр/м2. Он в обязательном порядке проходит обработку влагоотталкивающей пропиткой.Журнальный столик выполнен из алюминия, окрашенный износостойкой краской оттенка «слоновая кость». Оплетка выполнена из круглого искусственного ротанга ручного плетения - 7 мм соломенного цвета. Столешница - овальная, выполнена из искусственного камня белового цвета.
Габариты упаковки (ДШВ)
1010×920×820; 1010×920×820; 1910×870×1020; 1370×780×180мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалалюминий, искусственный ротанг, камень
- Материал столешницыкамень
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветбежевый, белый, слоновая кость
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки161.60 кг
- Изделия стопируютсяНет