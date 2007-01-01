Характеристики товара
Описание
Кресло из искусственного ротанга «Валенсия» станет прекрасным дополнением к месту отдыха.Кресло оснащено каркасом из прочного алюминия, ручное круглое плетение является основным декоративным элементом мебели. Оно выполнено из искусственного ротанга в соломенном цвете.В комплектацию входят мягкие подушки для комфортного расположения. Чехлы съёмные бежевого цвета из высококлассного полиэстера с плотностью 300гр/м2.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина850 мм
- Высота800 мм
- Вес17,8 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый, серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки900 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки1100 мм
- Вес упаковки21.50 кг
- Объём упаковки0.84 м3
- Изделия стопируютсяНет