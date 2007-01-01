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Настоящее фото товара Кресло Свен стайл чеир, карамельный, искусственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Свен стайл чеир, карамельный, искусственная замша
11 оценок
28 29064
76 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Свен стайл чеир, карамельный, искусственная замша - фото 1Кресло Свен стайл чеир, карамельный, искусственная замша - фото 2Кресло Свен стайл чеир, карамельный, искусственная замша - фото 3Кресло Свен стайл чеир, карамельный, искусственная замша - фото 4Кресло Свен стайл чеир, карамельный, искусственная замша - фото 5Кресло Свен стайл чеир, карамельный, искусственная замша - фото 6Кресло Свен стайл чеир, карамельный, искусственная замша - фото 7Кресло Свен стайл чеир, карамельный, искусственная замша - фото 8
Распродажа

Кресло Свен стайл чеир, карамельный, искусственная замша

Артикул: CH-078-466
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота798/955 мм
  • Высота до сиденья390/560 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло воплощает главные принципы датского дизайна - соразмерность и функциональность. Это делает его одной из самых желанных моделей среди ценителей дизайнерской мебели. Кресло создавалось для отелей и зон ожидания в общественных зданиях, однако сегодня нередко используется в качестве офисного кресла благодаря удобной посадке и механизму регулировке по высоте.. Реплики культового кресла выпускаются в кашемире и состаренной коже и подходят для большинства квартир, оформленных в современном стиле.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота798/955 мм
  • Высота до сиденья390/560 мм
  • Материал сиденьязамша
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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