Характеристики товара
Описание
Очертания легендарного кресла Эгг напоминают яичную скорлупу неслучайно: благодаря такой необычной форме вы можете комфортно отдохнуть, спрятавшись от посторонних глаз даже в самом многолюдном помещении. Именно поэтому такие кресла нередко можно встретить в холлах и зонах отдыха общественных пространств. Качественные реплики кресла, представленные в нашем магазине, доступны в трех вариантах обивки: кашемир, глянцевая и состаренная кожа, а так же имеют механизм регулировки наклона спинки. Это позволяет вписать его в любой современный стиль - от неоклассики до гранжа. В середине 20 века кресло Эгг произвело настоящий фурор в мире дизайнерской мебели и до сих пор остается актуальным.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина850 мм
- Глубина760 мм
- Высота1100 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес20 кг
- Максимальная нагрузка250 кг
- Материал сиденьязамша
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет