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Настоящее фото товара Кресло Эгг Стайл Чеир серый, искусственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Эгг Стайл Чеир серый, искусственная замша
8 оценок
68 79031
98 770 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Эгг Стайл Чеир серый, искусственная замша - фото 1Кресло Эгг Стайл Чеир серый, искусственная замша - фото 2Кресло Эгг Стайл Чеир серый, искусственная замша - фото 3Кресло Эгг Стайл Чеир серый, искусственная замша - фото 4Кресло Эгг Стайл Чеир серый, искусственная замша - фото 5Кресло Эгг Стайл Чеир серый, искусственная замша - фото 6Кресло Эгг Стайл Чеир серый, искусственная замша - фото 7
Распродажа

Кресло Эгг Стайл Чеир серый, искусственная замша

Артикул: CH-078-668
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина850 мм
  • Глубина760 мм
  • Высота1100 мм
  • Глубина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Очертания легендарного кресла Эгг напоминают яичную скорлупу неслучайно: благодаря такой необычной форме вы можете комфортно отдохнуть, спрятавшись от посторонних глаз даже в самом многолюдном помещении. Именно поэтому такие кресла нередко можно встретить в холлах и зонах отдыха общественных пространств. Качественные реплики кресла, представленные в нашем магазине, доступны в трех вариантах обивки: кашемир, глянцевая и состаренная кожа, а так же имеют механизм регулировки наклона спинки. Это позволяет вписать его в любой современный стиль - от неоклассики до гранжа. В середине 20 века кресло Эгг произвело настоящий фурор в мире дизайнерской мебели и до сих пор остается актуальным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина850 мм
  • Глубина760 мм
  • Высота1100 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес20 кг
  • Максимальная нагрузка250 кг
  • Материал сиденьязамша
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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