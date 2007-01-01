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Настоящее фото товара Кресло Эгг Стайл Чеир, карамельный, искусственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Эгг Стайл Чеир, карамельный, искусственная замша
7 оценок
68 79031
98 770 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Эгг Стайл Чеир, карамельный, искусственная замша - фото 1Кресло Эгг Стайл Чеир, карамельный, искусственная замша - фото 2Кресло Эгг Стайл Чеир, карамельный, искусственная замша - фото 3Кресло Эгг Стайл Чеир, карамельный, искусственная замша - фото 4Кресло Эгг Стайл Чеир, карамельный, искусственная замша - фото 5Кресло Эгг Стайл Чеир, карамельный, искусственная замша - фото 6
Распродажа

Кресло Эгг Стайл Чеир, карамельный, искусственная замша

Артикул: CH-078-464
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина850 мм
  • Высота1094 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материалискусственная замша
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Очертания легендарного кресла напоминают яичную скорлупу неслучайно: благодаря такой необычной форме вы можете комфортно отдохнуть, спрятавшись от посторонних глаз даже в самом многолюдном помещении. Именно поэтому такие кресла нередко можно встретить в холлах и зонах отдыха общественных пространств. Качественные реплики кресла, представленные в нашем магазине, доступны в трех вариантах обивки: кашемир, глянцевая и состаренная кожа, а так же имеют механизм регулировки наклона спинки. Это позволяет вписать его в любой современный стиль - от неоклассики до гранжа. В середине 20 века кресло Эгг произвело настоящий фурор в мире дизайнерской мебели и до сих пор остается актуальным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина850 мм
  • Высота1094 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материалискусственная замша
  • Материал сиденьязамша
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Отзывы

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