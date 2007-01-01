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Настоящее фото товара Кресло Globe Oval, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Globe Oval
46 оценок
84 790
Товар в корзине. Перейти
Кресло Globe Oval - фото 1

Кресло Globe Oval

Артикул: CH-020-699
46 оценок
Основные характеристики
  • Ширина790 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота1350 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Требуется незначительная сборка, установка опоры в штатное место. Поставляется в одной упаковке Д*Ш*В:105*79*114 см, вес 50кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина790 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота1350 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасастеклопластик
  • Цветбелый, красный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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