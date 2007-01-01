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Кресло Swan style chair, карамельный, искусственная замша - фото 1Кресло Swan style chair, карамельный, искусственная замша - фото 2Кресло Swan style chair, карамельный, искусственная замша - фото 3Кресло Swan style chair, карамельный, искусственная замша - фото 4Кресло Swan style chair, карамельный, искусственная замша - фото 5Кресло Swan style chair, карамельный, искусственная замша - фото 6Кресло Swan style chair, карамельный, искусственная замша - фото 7Кресло Swan style chair, карамельный, искусственная замша - фото 8
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Кресло Swan style chair, карамельный, искусственная замша

Артикул: CH-078-466
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Swan воплощает главные принципы датского дизайна - соразмерность и функциональность. Это делает его одной из самых желанных моделей среди ценителей дизайнерской мебели. Кресло Swan создавалось для отелей и зон ожидания в общественных зданиях, однако сегодня нередко используется в качестве офисного кресла благодаря удобной посадке и механизму регулировке по высоте.. Реплики культового кресла выпускаются в кашемире и состаренной коже и подходят для большинства квартир, оформленных в современном стиле.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота798/955 мм
  • Высота до сиденья390/560 мм
  • Материал сиденьязамша
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кресло Swan style chair, карамельный, искусственная замша
Кресло Swan style chair, карамельный, искусственная замша
38 290
В корзине

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