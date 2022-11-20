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Кресло Тусон, букле

Артикул: CH-050-731
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья550 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Обивкабукле Clarins №695
  • Материалдерево
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияРоссия

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