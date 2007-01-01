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Настоящее фото товара Кресло Тусон, букле, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Тусон, букле
46 оценок
16 990
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Тусон, букле

Артикул: CH-050-731
46 оценок
Основные характеристики
  • Ширина800 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Тусон - современная модель для кафе и офисов.

Подходит для: зоны ожидания, кафе, переговорные.

Преимущества:

- стильный внешний вид
- удобная посадка
- универсальность

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья550 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материалдерево
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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