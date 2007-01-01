Характеристики товара
Описание
Кресло Лаура - современная модель для кафе и офисов.
Подходит для: зоны ожидания, кафе, переговорные.
Преимущества:
- стильный внешний вид
- удобная посадка
- универсальность
Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:
- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина600 мм
- Высота870 мм
- Материал сиденьяППУ (пенополиуретан)
- Материал каркасамассив дерева, бук
- Обивкакожзам, текстиль
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет