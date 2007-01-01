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Настоящее фото товара Кресло Лаура, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Лаура
37 оценок
14 29030
20 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
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Распродажа

Кресло Лаура

Артикул: CH-001-607
37 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота870 мм
  • Материал сиденьяППУ (пенополиуретан)
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Лаура - современная модель для кафе и офисов.

Подходит для: зоны ожидания, кафе, переговорные.

Преимущества:

- стильный внешний вид
- удобная посадка
- универсальность

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота870 мм
  • Материал сиденьяППУ (пенополиуретан)
  • Материал каркасамассив дерева, бук
  • Обивкакожзам, текстиль

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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