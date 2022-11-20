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Кресло Лаура

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасамассив дерева, бук
  • Материал сиденьяППУ (пенополиуретан)
  • Обивкатекстиль, кожзам

Популярные варианты обивки

Кресло Лаура - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Лаура - обивка в цвете 0909
Кресло Лаура - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Лаура - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Лаура - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Лаура - обивка в цвете CreamCream
Кресло Лаура - обивка в цвете 666666
Кресло Лаура - обивка в цвете 0404
Кресло Лаура - обивка в цвете ecruecru
Кресло Лаура - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Лаура - обивка в цвете 1414
Кресло Лаура - обивка в цвете 88
Кресло Лаура - обивка в цвете 4141
Кресло Лаура - обивка в цвете 2626
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Кресло Лаура — выполненные заказы

Фотография товара Кресло Лаура, велюр, цвет ножек-венге от компании ChiedoCover.Кресло Лаура, велюр, цвет ножек-венгеФотография товара Кресло Лаура, ткань букле, ножки чёрные от компании ChiedoCover.Кресло Лаура, ткань букле, ножки чёрныеФотография товара Кресло Лаура, жаккард Дали, Bella 15, ножки-старинный орех от компании ChiedoCover.Кресло Лаура, жаккард Дали, Bella 15, ножки-старинный орехФотография товара Кресло Лаура, Velvet Lux 09, цвет ножек-чёрный от компании ChiedoCover.Кресло Лаура, Velvet Lux 09, цвет ножек-чёрныйФотография товара Кресло Лаура, двухцветное, бежевый от компании ChiedoCover.Кресло Лаура, двухцветное, бежевыйФотография товара Полукресло Флорида ткань темпо, ножки бук от компании ChiedoCover.Полукресло Флорида ткань темпо, ножки бук
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