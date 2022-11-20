Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина550 мм
- Глубина600 мм
- Материал каркасамассив дерева, бук
- Материал сиденьяППУ (пенополиуретан)
- Обивкатекстиль, кожзам
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Карнавал сиреневое + синее
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
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