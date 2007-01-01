Характеристики товара
Описание
Кресло Квадр — универсальный элемент для лобби, лаунж-зоны, переговорной или номера. Чёткие линии и лаконичный силуэт поддерживают современный стиль и помогают создать аккуратное, «собранное» пространство.
Глубокое посадочное место, мягкая спинка и широкие подлокотники обеспечивают комфорт: гостям удобно ждать, общаться или работать с ноутбуком. Компактные габариты позволяют легко расставлять кресла парами или формировать модульные зоны, а устойчивые опоры упрощают уборку и добавляют практичности в ежедневной эксплуатации
Мы понимаем требования Хорека: мебель должна выдерживать высокую проходимость и сохранять презентабельный вид. Поэтому кресло имеет прочную конструкцию, плотный наполнитель и практичную обивку, рассчитанную на интенсивное использование и простую очистку.
Ключевые преимущества:
• Непревзойдённая прочность: рассчитано на ежедневную нагрузку в общественных пространствах.
• Лёгкость в уходе: практичная обивка быстро очищается от загрязнений.
• Современный дизайн: строгая геометрия подчёркивает стиль интерьера.
• Комфорт для гостей: глубокая посадка, мягкая спинка и широкие подлокотники.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина920 мм
- Глубина830 мм
- Высота700 мм
- Материал каркасафанера, дерево
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет