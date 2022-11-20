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Кресло VEIL - фото 1

Кресло VEIL

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Характеристики товара

Описание

77 x 80 x H82

каркас: алюминий, в комплекте подушки
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 120
ВЕС НЕТТО: 9,8 кг

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Популярные варианты обивки

Кресло VEIL - обивка в цвете КраснаяКрасная
Кресло VEIL - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Кресло VEIL - обивка в цвете БежевыйБежевый
Кресло VEIL - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло VEIL - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Кресло VEIL - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло VEIL - обивка в цвете 1818
Кресло VEIL - обивка в цвете blackblack
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