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NEW

Кресло Vira, черный

Артикул: CH-078-827
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1170/1240 мм
  • Глубина сиденья490 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

✅ Эргономичная форма

✅ Механизм качания - ТопГан Мульти

✅ Газлифт 4 класса

✅ Металлические подлокотники с мягкими накладками

✅ Тканевая обивка + пена высокой плотности

✅ Надёжная крестовина и ролики для паркета

✅ Выдерживает до 150 кг

Лаконичный дизайн и комфорт на каждый день — отличный выбор для офиса или домашнего рабочего места!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1170/1240 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья460/530 мм
  • Цветчерный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки250 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки820 мм
  • Вес упаковки13.20 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Отзывы

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Товар в корзине

Кресло Vira, черный
Кресло Vira, черный
13 390
В корзине

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