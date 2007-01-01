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Настоящее фото товара Кресло офисное ТопЧеирс Сити С, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное ТопЧеирс Сити С, коричневое
26 оценок
8 99052
18 390 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное ТопЧеирс Сити С, коричневое - фото 1Кресло офисное ТопЧеирс Сити С, коричневое - фото 2Кресло офисное ТопЧеирс Сити С, коричневое - фото 3Кресло офисное ТопЧеирс Сити С, коричневое - фото 4Кресло офисное ТопЧеирс Сити С, коричневое - фото 5
Распродажа

Кресло офисное ТопЧеирс Сити С, коричневое

Артикул: CH-008-541
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья440/540 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло ТопЧеирс Сити С офисное коричневое, обивка экокожа, механизм качания и регулировки по высоте

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья440/540 мм
  • Вес10.8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки535 мм
  • Вес упаковки12.32 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Габариты упаковки для логистики630
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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