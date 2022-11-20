Кресло офисное TopChairs City S, коричневое

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Кресло офисное TopChairs City S, черное

Характеристики товара

Описание

Современное, компактное и функциональное офисное кресло. Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Механизм качания Top Gun и регулировка по высоте позволяют выбрать оптимальное положение.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 63*55*53,5

Вес брутто: 12,32 кг.

Объем: 0,0971 м3

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Основные характеристики

  • Высота910/1010 мм
  • Ширина555 мм
  • Глубина625 мм
  • Высота до сиденья445/525 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

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