Характеристики товара
Описание
Современное, компактное и функциональное офисное кресло. Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Механизм качания Top Gun и регулировка по высоте позволяют выбрать оптимальное положение.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 63*55*53,5
Вес брутто: 12,32 кг.
Объем: 0,0971 м3
Основные характеристики
- Высота910/1010 мм
- Ширина555 мм
- Глубина625 мм
- Высота до сиденья445/525 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай