Характеристики товара
Описание
Компьютерное кресло ТопЧеирс Сити С офисное коричневое, обивка экокожа, механизм качания и регулировки по высоте
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина560 мм
- Высота890 мм
- Высота до сиденья440/540 мм
- Вес10.8 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки535 мм
- Вес упаковки12.32 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Габариты упаковки для логистики630
- Изделия стопируютсяНет