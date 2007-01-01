Характеристики товара
Описание
✅ Эргономичная форма
✅ Механизм качания - ТопГан Мульти
✅ Газлифт 4 класса
✅ Металлические подлокотники с мягкими накладками
✅ Тканевая обивка + пена высокой плотности
✅ Надёжная крестовина и ролики для паркета
✅ Выдерживает до 150 кг
Лаконичный дизайн и комфорт на каждый день — отличный выбор для офиса или домашнего рабочего места!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина640 мм
- Высота1170/1240 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья460/530 мм
- Цветсерый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Ширина упаковки250 мм
- Высота упаковки640 мм
- Глубина упаковки820 мм
- Вес упаковки13.20 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет