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Настоящее фото товара Кровать-кушетка Reina, произведённого компанией ChiedoCover
Кровать-кушетка Reina
50 оценок
53 690
Товар в корзине. Перейти
Кровать-кушетка Reina - фото 1Кровать-кушетка Reina - фото 2Кровать-кушетка Reina - фото 3

Кровать-кушетка Reina

Артикул: CH-030-378
50 оценок
Основные характеристики
  • Длина2000 мм
  • Ширина800/1590 мм
  • Высота388 мм
  • МатериалМДФ, ЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

В задвинутом виде кушетка используется как односпальная кровать, в раздвинутом - как двухспальная. Выдвижная часть оснащенна тремя ящиками для хранения вещей. При использовании кровати-кушетки Reina в качестве раскладной двухспальной кровати рекомендуется применять специальный складной матрас. Размер спального места - в сложенном виде 2000х800 мм, в разложенном 2000х1590 мм. Высота спального места без матраса 388 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина800/1590 мм
  • Высота388 мм
  • МатериалМДФ, ЛДСП
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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