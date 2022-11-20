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Кровать Бекка, Chenille Pink

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина1000/1300/1500/1700/1900 мм
  • Длина2210/2310 мм
  • Материал каркасасосна
  • Цветрозовый

Варианты размеров

Габариты, мм Спальное место, мм Стоимость, руб
1300*2310 1200*2000 27990
1500*2310 1400*2000 28990
1700*2310 1600*2000 29990
1900*2310 1800*2000 32990

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