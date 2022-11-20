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Кровать Vibe, 2150 мм

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Характеристики товара

Описание

Кровать оснащена металлическим подъемным основанием с гибкими ламелями, под которым находится внутреннее отделение, предназначенное для хранения белья или других предметов. Спинка и царги кровати выполнены из плиты ЛДСтП т.22мм, брусков и березовой фанеры. Настилы из пенополиуретана и синтепона. Подиум сделан из плиты МДФ и брусков. Нижнюю часть подиума украшает металлическая лента из нержавеющей стали с покрытием «матовое золото». Дно бельевого ящика: плита ЛДСтП т.16мм «Белая Гладкая».

Рекомендуемая высота матраса 160 - 240мм.

Размеры ящика для хранения — 1600х2000х155мм.

Заглубление матраса относительно верхней кромки царг 80мм.

Газлифты, идущие в комплекте, рассчитаны на корректную работу с матрасом весом 35 – 55 кг.

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина1750 мм
  • Длина2150 мм
  • Длина спального места2000 мм
  • Ширина спального места1600 мм
  • Материалткань, шенилл
  • Цветоранжевый

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