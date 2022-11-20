Характеристики товара
Описание
Кровать оснащена металлическим подъемным основанием с гибкими ламелями, под которым находится внутреннее отделение, предназначенное для хранения белья или других предметов. Спинка и царги кровати выполнены из плиты ЛДСтП т.22мм, брусков и березовой фанеры. Настилы из пенополиуретана и синтепона. Подиум сделан из плиты МДФ и брусков. Нижнюю часть подиума украшает металлическая лента из нержавеющей стали с покрытием «матовое золото». Дно бельевого ящика: плита ЛДСтП т.16мм «Белая Гладкая».
Рекомендуемая высота матраса 160 - 240мм.
Размеры ящика для хранения — 1600х2000х155мм.
Заглубление матраса относительно верхней кромки царг 80мм.
Газлифты, идущие в комплекте, рассчитаны на корректную работу с матрасом весом 35 – 55 кг.
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина1750 мм
- Длина2150 мм
- Длина спального места2000 мм
- Ширина спального места1600 мм
- Материалткань, шенилл
- Цветоранжевый